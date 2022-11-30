Светлов о 2:5 от СКА: «Сочи» смотрелся неплохо на фоне лучшей команды КХЛ. Мы на пути прогресса»

Главный тренер «Сочи» подвел итоги матча со (2:5).

«Была довольно быстрая игра. Мы играли неплохо, создавали хорошие моменты, забили два гола.

К сожалению, сейчас мы на стадии обучения, у нас много молодых ребят. Считаю, что на сегодняшний момент это неплохие инвестиции в хоккейный клуб .

СКА ошибок не прощает. Они реализовали все свои шансы. Мы смотрелись неплохо на фоне лучшей команды . Содержательная игра.

Мы на пути прогресса, на пути становления молодых ребят», – сказал .