Светлов о 2:5 от СКА: «Сочи» смотрелся неплохо на фоне лучшей команды КХЛ. Мы на пути прогресса»
Главный тренер «Сочи» подвел итоги матча со СКА (2:5).
«Была довольно быстрая игра. Мы играли неплохо, создавали хорошие моменты, забили два гола.
К сожалению, сейчас мы на стадии обучения, у нас много молодых ребят. Считаю, что на сегодняшний момент это неплохие инвестиции в хоккейный клуб «Сочи».
СКА ошибок не прощает. Они реализовали все свои шансы. Мы смотрелись неплохо на фоне лучшей команды КХЛ. Содержательная игра.
Мы на пути прогресса, на пути становления молодых ребят», – сказал Сергей Светлов.
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