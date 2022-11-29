«Сочи» проиграл 29 из 34 матчей в сезоне КХЛ. У команды 134 пропущенных шайбы – больше всех в лиге
«Сочи» проиграл шестой подряд матч в Фонбет чемпионате КХЛ.
Команда тренера Сергея Светлова уступила СКА (2:5) в игре регулярного чемпионата.
До этого южане проиграли «Авангарду» (4:5 ОТ), «Автомобилисту» (2:8), «Локомотиву» (1:4), «Куньлуню» (2:5) и «Ак Барсу» (2:6).
«Сочи» с 16 очками занимает последнее место в таблице Западной конференции, проиграв 29 из 34 игр в текущем сезоне.
Команда пропустила 134 шайбы – больше всех в лиге. На предпоследнем месте по этому показателю находится «Куньлунь» – 117 голов.
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