Форвард «Металлурга» Керри забил «Куньлуню» и прервал 20-матчевую серию без голов

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Джош Керри прервал серию из 20 матчей без голов в чемпионате КХЛ.

Нападающий «Металлурга» отметился заброшенной шайбой во втором периоде игры Фонбет чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (6:1).

До этого на счету канадского форварда была лишь одна шайба в этом сезоне, которую он забросил 8 сентября в игре с «Амуром» (4:5 ОТ).

В активе Керри стало 6 (2+4) баллов в 25 матчах текущего чемпионата.

Форвард забросил 10 шайб в 48 играх прошлого чемпионата КХЛ.

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