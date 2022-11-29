Форвард «Металлурга» Керри забил «Куньлуню» и прервал 20-матчевую серию без голов

прервал серию из 20 матчей без голов в чемпионате .

Нападающий отметился заброшенной шайбой во втором периоде игры Фонбет чемпионата КХЛ против (6:1).

До этого на счету канадского форварда была лишь одна шайба в этом сезоне, которую он забросил 8 сентября в игре с «Амуром» (4:5 ОТ).

В активе Керри стало 6 (2+4) баллов в 25 матчах текущего чемпионата.

Форвард забросил 10 шайб в 48 играх прошлого чемпионата КХЛ.