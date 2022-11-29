Александр Кожевников: «Идея КХЛ себя изжила в данной ситуации. Все отваливаются, летать далеко. Нас вообще из спорта выдергивают»

считает, что идея КХЛ себя изжила в текущих обстоятельствах.

– КХЛ создавался как глобальный проект для создания конкуренции ?

– В данной ситуации, естественно, идея КХЛ себя изжила. У нас сейчас все отваливаются, летать далеко. Нас вообще из спорта выдергивают. Альтернативы КХЛ сейчас нет.

Вернуть классический чемпионат России? Нет! Что изменится от названия.

Мы ведь ни для кого не закрываем двери, а то придется убирать , , минское . Просто нет смысла! Двери открыты. Если хотите, то заходите», – сказал двукратный олимпийский чемпион.