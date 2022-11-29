Курдин о Кучерове: «Если здоровье не подведет, поборется за лидерство в гонке бомбардиров НХЛ. Главное – подготовиться к плей-офф»

высказался о выходе на третье место в списке бомбардиров .

Форвард «Тампы» набрал 3 (0+3) очка в матче регулярного чемпионата с «Баффало» (6:5 ОТ).

– Никита уже не один год так играет. После пяти матчей чемпионата меня спросили: «Почему Кучеров так тяжело начал?». На что я ответил: «Подождите, дайте сыграть 15-20 матчей, тогда и будет видно». Вот все встает на свои места.

Главное, чтобы травм не было и Никиту здоровье не подвело. Конечно, я радуюсь за него.

– Как вы думаете, Кучеров сможет побороться за лидерство в гонке бомбардиров?

– Если здоровье не подведет, то он поборется. И кто из конкурентов пройдет без травм.

В прошлом сезоне Никита провел только 40 с лишним игр, и с половиной чемпионата, конечно, эту гонку не выиграешь. И подготовиться к плей-офф ему главнее, – сказал первый тренер Кучерова.

Кучеров вышел на чистое 3-е место в гонке бомбардиров НХЛ с 34 очками. У Макдэвида 39 баллов, у Робертсона – 36