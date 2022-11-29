«Нью-Джерси» выиграл 10 гостевых матчей подряд, до рекорда НХЛ – 2 победы. Клуб идет на 1-м месте в лиге

выиграл 10 гостевых матчей подряд и повторил рекорд клуба.

«Девилс» взяли верх над «Рейнджерс» (5:3) в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ, дублем отметился белорусский форвард . По ходу матча команда уступала со счетом 0:2.

Победа стала для команды под руководством 10-й подряд, одержанной в гостях. Это повторение клубного рекорда (установлен в сезоне-2000/01).

Рекорд лиги делят «Детройт» (2005/06) и «Миннесота» (2014/15) – по 12 побед.

Клуб выиграл 16 матчей из последних 17. Ранее прервалась 13-матчевая серия побед – «Нью-Джерси» уступил «Торонто» (1:2) на своей арене.

С 38 очками в 23 матчах «Нью-Джерси» идет на первом месте в Столичном дивизионе, Восточной конференции и лиге в целом, при этом уступая «Бостону» по потерянным очкам.

Следующие матчи на выезде «дьяволы» проведут против «Филадельфии» (3 декабря) и (12 декабря).

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