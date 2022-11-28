Максим Третьяк о давлении из-за фамилии: «Комментарии были и будут. Я иду своей дорогой. Тяжело, но кому легко?»

ответил на вопросы после поражения от со счетом 2:6.

– Как оцените результаты матча? Была особая мотивация на такой клуб, как «Ак Барс»? У вас сейчас неудачная серия идет из поражений.

– У меня мотивация всегда есть. Всегда приятно играть в Казани, здесь классная поддержка. Арена классная и команда – приятно себя проверить здесь.

Да, неудачная серия идет. Молодые ребята играют, но все стараются, равнодушных нет. Своей команде могу лишь сказать спасибо – все пластаются.

Да, не везет, но будем работать и стараться. Никого не устраивает такой результат, в любом случае. Все переживают и расстроены, но будем работать и слушать тренерский состав.

Все понимали, против кого играем. Не смотрим, что написано у них на спинах. Меня точно не потряхивало, а ребятам наоборот было по кайфу играть. Да и просто приятно играть против такого соперника. Ничего плохого не вижу.

Сейчас на эмоциях нет смысла что-то обсуждать. В автобус сядем, поговорим. У нас следующая игра, поэтому что-то забыли. Работу над ошибками проведем.

– После 0:3 показалось, что были шансы вернуться в игру. Забивайте – и счет уже 2:3. Ключевой момент или есть позитив по такому матчу?

– Могу только за себя говорить. Хороший матч, есть на что обратить внимание. У меня работы было достаточно. Физически нормально чувствую, хорошую предсезонку провели.

Конечно, неприятно пропускать столько голов. Любой вратарь будет недоволен, но игр много, через день, отступать нет смысла. Надо идти вперед.

– Вы внук легендарного Владислава Третьяка. Насколько это давит на вас?

– Мне все равно. Комментарии всегда были, есть и будут. Не надо обращать внимание, все-таки уже повзрослел. Я иду своей дорогой, свой путь. Да, тяжело, но кому легко?

– Где черпаете мотивацию? Такая рутина, матчи через день. Наверное, с такой нагрузкой главное быть свежим головой?

– Если цель есть – человек идет. У меня она есть и я иду. Какая? Не хочу разглашать, лучше делом доказывать. Что-то получается, что-то нет. Но это жизнь, идем вперед, – сказал вратарь .