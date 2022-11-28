Агент Бека и Чайковски не требовал от «Сибири» повышения зарплаты в полтора раза для игроков («СЭ»)
Агент легионеров «Сибири» не просил у клуба повышения зарплаты для своих клиентов.
Алеша Пилко, представитель защитника Михала Чайковски и форварда Тэйлора Бека, не требовал у руководства новосибирцев принципиального повышения зарплаты для хоккеистов, об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Агент хоккеистов и генеральный директор клуба Кирилл Фастовский еще не начинали переговоры о продлении действующих соглашений.
Ранее сообщалось, что зарплата Бека (32 очка в 37 играх, лучший результат в команде) по текущему контракту составляет 45 миллионов рублей, Чайковски – 37 млн.
Агент требует от «Сибири» увеличения зарплаты легионеров в 1,5 раза при продлении на фоне сокращения лимита («Матч ТВ»)
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