Агент Бека и Чайковски не требовал от «Сибири» повышения зарплаты в полтора раза для игроков («СЭ»)

Агент легионеров не просил у клуба повышения зарплаты для своих клиентов.

, представитель защитника и форварда , не требовал у руководства новосибирцев принципиального повышения зарплаты для хоккеистов, об этом сообщает .

Агент хоккеистов и генеральный директор клуба Кирилл Фастовский еще не начинали переговоры о продлении действующих соглашений.

Ранее сообщалось, что зарплата Бека (32 очка в 37 играх, лучший результат в команде) по текущему контракту составляет 45 миллионов рублей, Чайковски – 37 млн.

Агент требует от «Сибири» увеличения зарплаты легионеров в 1,5 раза при продлении на фоне сокращения лимита («Матч ТВ»)