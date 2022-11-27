Агент требует от «Сибири» увеличения зарплаты легионеров в 1,5 раза при продлении на фоне сокращения лимита («Матч ТВ»)

Агенты легионеров учитывают сокращение лимита при переговорах с клубами о контрактах.

Как сообщает , одним из примеров такого подхода является ситуация с иностранцами .

Министерство спорта на днях поддержало инициативу ФХР о сокращении числа легионеров в заявках команд с пяти до трех.

«Сибирь» уже вела переговоры о том, чтобы продлить контракты со своими иностранцами. После этого агент легионеров позвонил в менеджмент клуба и заявил: «Умножай на полтора», резко взвинтив цены на своих клиентов», – говорится в материале.

Алеша Пилко, представляющий интересы и , в пятницу заявил на КХЛ ТВ: «Цены на легионеров после изменения лимита взлетят.

Но это буду диктовать не я, а сам рынок. Потому что на хорошего иностранца будут претендовать сразу 7-8 команд, и он пойдет туда, где заплатят больше».

Ранее сообщалось, что зарплата Бека (32 очка в 37 играх, лучший результат в команде) по текущему контракту составляет 45 млн рублей, Чайковски – 37 млн, а защитника Тревора Мерфи (30 очков в 37 играх) – 40 млн.