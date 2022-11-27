Агент требует от «Сибири» увеличения зарплаты легионеров в 1,5 раза при продлении на фоне сокращения лимита («Матч ТВ»)

Теги Сибирь КХЛ Михал Чайковски Тэйлор Бек Матч ТВ Тревор Мерфи деньги Алеша Пилко Хоккей

Агенты легионеров КХЛ учитывают сокращение лимита при переговорах с клубами о контрактах. 

Как сообщает «Матч ТВ», одним из примеров такого подхода является ситуация с иностранцами «Сибири»

Министерство спорта на днях поддержало инициативу ФХР о сокращении числа легионеров в заявках команд с пяти до трех.

«Сибирь» уже вела переговоры о том, чтобы продлить контракты со своими иностранцами. После этого агент легионеров позвонил в менеджмент клуба и заявил: «Умножай на полтора», резко взвинтив цены на своих клиентов», – говорится в материале. 

Алеша Пилко, представляющий интересы Тэйлора Бека и Михала Чайковски, в пятницу заявил на КХЛ ТВ: «Цены на легионеров после изменения лимита взлетят.

Но это буду диктовать не я, а сам рынок. Потому что на хорошего иностранца будут претендовать сразу 7-8 команд, и он пойдет туда, где заплатят больше».

Ранее сообщалось, что зарплата Бека (32 очка в 37 играх, лучший результат в команде) по текущему контракту составляет 45 млн рублей, Чайковски – 37 млн, а защитника Тревора Мерфи (30 очков в 37 играх) – 40 млн. 

 

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