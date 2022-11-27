Фантилли набрал очки в 13 из 14 матчей сезона в NCAA. Фаворит драфта НХЛ идет на 2-м месте в гонке бомбардиров с 25 баллами

Адам Фантилли набрал очки в 13 из 14 матчей сезона в , у него 10+15.

18-летний нападающий университета Мичигана принял участие в двух матчах против Гарварда (4:4 и 4:1), в которых набрал 2 (1+1) балла.

В текущем сезоне студенческого чемпионата у него 25 (10+15) баллов в 14 играх. Он только раз уходил со льда без набранных очков.

В гонке бомбардиров один из фаворитов драфта НХЛ-2023 идет на втором месте, уступая только Райану Макаллистеру из команды университета Западного Мичигана (29 очков в 16 играх, 7+22).