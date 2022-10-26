Фантилли лидирует в гонке бомбардиров NCAA с 15 очками в 6 матчах. Он один из фаворитов драфта НХЛ-2023

Адам Фантилли лидирует в гонке бомбардиров с 15 очками в 6 матчах.

18-летний нападающий университета Мичигана забросил 5 шайб и сделал 10 результативных передач в 6 играх студенческого чемпионата.

Он оторвался от ближайших преследователей на 4 балла.

«Это не случайность. У него не просто какая-то полоса везения. При этом он может играть еще лучше», – сказал тренер команды Брэндон Наурато.

Канадец является одним из фаворитов драфта НХЛ-2023.