Фантилли лидирует в гонке бомбардиров NCAA с 15 очками в 6 матчах. Он один из фаворитов драфта НХЛ-2023
Адам Фантилли лидирует в гонке бомбардиров NCAA с 15 очками в 6 матчах.
18-летний нападающий университета Мичигана забросил 5 шайб и сделал 10 результативных передач в 6 играх студенческого чемпионата.
Он оторвался от ближайших преследователей на 4 балла.
«Это не случайность. У него не просто какая-то полоса везения. При этом он может играть еще лучше», – сказал тренер команды Брэндон Наурато.
Канадец является одним из фаворитов драфта НХЛ-2023.
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