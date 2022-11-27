Нюландер забил 149-й гол за «Торонто» и обошел Сальминга. Клуб играет с нашивками на форме в память о Берье

забил 149-й гол за «Торонто» и обошел Берье Сальминга.

Шведский форвард забил в двух матчах подряд. В игре с «Миннесотой» (4:3) он стал автором победной шайбы, а также отличился в матче с (4:1).

«Лифс» выходили на лед со специальной нашивкой на свитерах в память о Берье Сальминге, ушедшем из жизни в четверг. Кленовый лист на ней сочетается со шведской короной.

Голы стали Нюландера 148-м и 149-м за . Он вошел в топ-30 лучших снайперов в истории клуба, опередив Дарси Такера и как раз Сальминга (по 148 шайб). Среди шведов в истории «Лифс» голов больше только у Матса Сундина (420).

Фото: соцсети «Торонто».

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