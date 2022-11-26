Кравец об удалении Буше до конца матча: «Будем бороться за то, чтобы штраф сняли. Он не шел играть в колено»

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Михаил Кравец высказался об удалении Рида Буше до конца матча с «Северсталью» (2:1).

Нападающий «Авангарда» получил 5+20 за удар в колено нападающему Александру Суворову.

«Конечно, мы попросим комиссию рассмотреть момент с удалением Буше.

Он не шел играть именно в колено, а пытался применить хороший силовой прием. А игрок «Северстали» в последний момент пытается уйти от силового приема, и Буше уже деваться некуда было, он не мог ничего изменить.

Будем бороться за то, чтобы этот штраф сняли», – сказал главный тренер «Авангарда».

Форвард «Авангарда» Буше получил 5+20 за удар в колено Суворову в игре с «Северсталью»

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