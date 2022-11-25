Бабаев об «Авангарде» и Скабелке: «Интерес у клуба был, но переговоров не было – Волков ничего не мог делать без Крылова»
Агент Шуми Бабаев подтвердил, что «Авангард» в межсезонье интересовался Андреем Скабелкой.
Белорусский специалист, ранее уже работавший в омском клубе, сейчас возглавляет «Барыс».
«Интерес со стороны «Авангарда» действительно был, но переговоров как таковых не было, потому что Алексей Волков (теперь уже бывший генеральный менеджер омичей – прим. Sports.ru) ничего не мог делать без согласования с Александром Крыловым (председателем совета директоров клуба – прим. Sports.ru).
Знаю, что Алексей пытался пролоббировать кандидатуру Скабелки. В итоге не получилось, но как там все было и по чьей инициативе, я понятия не имею», – сказал Бабаев.
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