Бабаев об «Авангарде» и Скабелке: «Интерес у клуба был, но переговоров не было – Волков ничего не мог делать без Крылова»

Теги Авангард Алексей Волков Шуми Бабаев Андрей Скабелка КХЛ Барыс Александр Крылов Хоккей

Агент Шуми Бабаев подтвердил, что «Авангард» в межсезонье интересовался Андреем Скабелкой

Белорусский специалист, ранее уже работавший в омском клубе, сейчас возглавляет «Барыс»

«Интерес со стороны «Авангарда» действительно был, но переговоров как таковых не было, потому что Алексей Волков (теперь уже бывший генеральный менеджер омичей – прим. Sports.ru) ничего не мог делать без согласования с Александром Крыловым (председателем совета директоров клуба – прим. Sports.ru).

Знаю, что Алексей пытался пролоббировать кандидатуру Скабелки. В итоге не получилось, но как там все было и по чьей инициативе, я понятия не имею», – сказал Бабаев. 

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