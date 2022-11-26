Эрик Карлссон – главный претендент на приз лучшему защитнику сезона НХЛ. Макар и Далин – в топ-3 (NHL.com)

Эрик Карлссон – главный претендент на приз лучшему защитнику сезона .

Официальный сайт НХЛ провел предварительное голосование по итогам четверти сезона. В нем приняли участие 14 авторов ресурса, каждый называл пятерку кандидатов. Голоса считались по системе 5-4-3-2-1.

Защитник «Сан-Хосе» Эрик Карлссон, имеющий на счету 30 (11+19) очков в 23 матчах, назван главным претендентом на «Норрис Трофи». Двукратный обладатель трофея (2012, 2015) набрал 64 балла при 10 первых местах.

Второе место занял действующий обладатель приза Кэйл Макар ( , 43 балла, 3 первых места). Третье – Расмус Далин из «Баффало» (33).

Также голоса получили Хампус Линдхольм ( , 27, 1 первое место), Адам Фокс ( , 27), Дрю Даути («Лос-Анджелес», 8), Миро Хейсканен («Даллас», 2), Роман Йоси («Нэшвилл», 2), Дуги Хэмилтон ( , 2), Алекс Пьетранжело («Вегас», 2).