Скабелка после 1:4 от «Спартака»: «Легионеры не играли почти весь 3-й период, потому что наиграли на «минус 3». Будут кадровые решения»

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Андрей Скабелка подвел итоги матча против «Спартака» (1:4).

«Я бы отметил Гранта, солидный защитник. Но, к сожалению, в атаке те, кто умеют и должен забивать, этого не делают.

Легионеры сегодня не играли почти весь третий период, потому что наиграли на «-3». Это решение накопительное.

Никого не устраивает нынешнее положение, поэтому кадровые решения будут. Какие – пока сказать не могу», – сказал главный тренер «Барыса»

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