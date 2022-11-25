Скабелка после 1:4 от «Спартака»: «Легионеры не играли почти весь 3-й период, потому что наиграли на «минус 3». Будут кадровые решения»

Андрей Скабелка подвел итоги матча против (1:4).

«Я бы отметил Гранта, солидный защитник. Но, к сожалению, в атаке те, кто умеют и должен забивать, этого не делают.

Легионеры сегодня не играли почти весь третий период, потому что наиграли на «-3». Это решение накопительное.

Никого не устраивает нынешнее положение, поэтому кадровые решения будут. Какие – пока сказать не могу», – сказал главный тренер