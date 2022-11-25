Юрий Новиков: «За победу в основное время нужно давать 4 очка, а в дополнительное – 2. Это нужно, чтобы вернуть атакующий хоккей»

считает, что за победу в основное время в КХЛ нужно давать четыре очка.

Ранее появилась информация о том, что лига планирует вернуться к трехочковой системе со следующего сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.

«КХЛ может вернуться к трехочковой системе? Я в восторге. Совершенно очевидно, что сама система организации соревнований и их правила должны заставлять людей развиваться и двигаться к победе. Весь смысл спорта – в победе. Когда система не развивается, начинается стагнация и болото.

Я давно уже говорил о том, что везде нужна реновация. Это важнейшее направление во всем. Мне кажется, нужно ужесточение правил, направленное на то, чтобы заставлять спортсменов биться за победу. Это нужно для того, чтобы зритель ходил, чтобы он знал, что увидит искренний хоккей во всей его красе.

Мы сейчас не говорим о качестве, потому что ошибки везде одинаковы. Но, к сожалению, у команд утерян дух из-за того, что у нас сложилась блаженственная обстановка. Есть клубы, которые борются за Кубок Гагарина, есть те, которые хорошо живут, а есть команды, которые выживают.

Система должна заставлять всех трудиться для того, чтобы зритель приходил и ему было интересно. Если наши руководители это поняли, то я с оптимизмом смотрю в будущее. Нужно менять психологию среднего игрока, который думает, что раз контракт подписан, то жизнь удалась.

Победа в основное время должна оцениваться лучше, чем в овертайме. И разница должна быть не в одно очко. Думаю, что за победу в основное нужно давать четыре очка, а в дополнительное время – два. Это нужно для того, чтобы заставить команды побеждать в основное время. Чтобы сделать прорыв, нам нужны свои действия.

Плавание по течению ничего не даст. Четырехочковая система нужна для того, чтобы вернуть атакующий хоккей», – сказал заслуженный тренер России.

С сезона-2018/19 в КХЛ стала использоваться двухочковая система, которая применяется в НХЛ. При ней нет разницы в начислении очков за победу в основное время и вне его пределов (в любом случае по 2).

При трехочковой системе победа в основное время приносит 3 очка, в овертайме или по буллитам – 2.