КХЛ планирует вернуться к 3-очковой системе со следующего сезона (Алексей Шевченко)

планирует вернуться к 3-очковой системе со следующего сезона.

«В КХЛ планируют вернуться к трехочковой системе со следующего сезона.

Это одна из тем на совещании клубов, которое пройдет в Челябинске», – написал журналист «Спорт-Экспресса» в своем телеграм-канале.

С сезона-2018/19 в КХЛ стала использоваться двухочковая система, которая применяется в НХЛ.

При ней нет разницы в начислении очков за победу в основное время и вне его пределов (в любом случае по 2).

При трехочковой системе победа в основное время приносит 3 очка, в овертайме или по буллитам – 2.