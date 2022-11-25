КХЛ планирует вернуться к 3-очковой системе со следующего сезона (Алексей Шевченко)

Теги КХЛ правила Алексей Шевченко Хоккей

КХЛ планирует вернуться к 3-очковой системе со следующего сезона.

«В КХЛ планируют вернуться к трехочковой системе со следующего сезона.

Это одна из тем на совещании клубов, которое пройдет в Челябинске», – написал журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко в своем телеграм-канале. 

С сезона-2018/19 в КХЛ стала использоваться двухочковая система, которая применяется в НХЛ.

При ней нет разницы в начислении очков за победу в основное время и вне его пределов (в любом случае по 2). 

При трехочковой системе победа в основное время приносит 3 очка, в овертайме или по буллитам – 2. 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные