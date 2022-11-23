Мартемьянов о 4:1 с «Амуром»: «Чисто командная победа. В третьем периоде четко выполняли задание»

прокомментировал победу в матче против (4:1).

«Непростой матч, очень сложной. Соперник – боевая команда, пытались физически воздействовать, но удар сдержали. Не хватало концентрации, но учитывая наш график, как есть, так есть.

Благодарен ребятам, что играли на результат, а особенно в третьем периоде четко выполняли задание. Чисто командная победа», – сказал главный тренер .

«Сибирь» выиграла 4-й матч подряд