Мартемьянов о 4:1 с «Амуром»: «Чисто командная победа. В третьем периоде четко выполняли задание»

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Андрей Мартемьянов прокомментировал победу в матче против «Амура» (4:1).

«Непростой матч, очень сложной. Соперник – боевая команда, пытались физически воздействовать, но удар сдержали. Не хватало концентрации, но учитывая наш график, как есть, так есть.

Благодарен ребятам, что играли на результат, а особенно в третьем периоде четко выполняли задание. Чисто командная победа», – сказал главный тренер «Сибири».

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