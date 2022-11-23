Андерсон из «Баффало» (41 год) – 2-й в списке самых возрастных вратарей НХЛ, прервавших серию из 8 поражений своей команды

41-летний помог прервать 8-матчевую серию поражений.

Вратарь «Сэйбрс» отразил 29 бросков из 31 в матче регулярного чемпионата НХЛ с (7:2).

Он стал вторым в списке самых возрастных голкиперов в истории лиги, прервавших серию из 8+ поражений своей команды.

В 1928 году Хью Леман прервал 8-матчевую серию поражений «Чикаго» в возрасте 42 лет.

В 8 матчах текущего сезона Андерсон отразил 91,4% бросков при коэффициенте надежности 2,71.