Андерсон из «Баффало» (41 год) – 2-й в списке самых возрастных вратарей НХЛ, прервавших серию из 8 поражений своей команды
41-летний Крэйг Андерсон помог «Баффало» прервать 8-матчевую серию поражений.
Вратарь «Сэйбрс» отразил 29 бросков из 31 в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (7:2).
Он стал вторым в списке самых возрастных голкиперов в истории лиги, прервавших серию из 8+ поражений своей команды.
В 1928 году Хью Леман прервал 8-матчевую серию поражений «Чикаго» в возрасте 42 лет.
В 8 матчах текущего сезона Андерсон отразил 91,4% бросков при коэффициенте надежности 2,71.
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