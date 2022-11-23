Панарин против «Кингс»: 3-й подряд матч без очков при 3 бросках за 19:01. У него 0+1 в последних 5 играх
Артемий Панарин остался без очков в 3-м матче подряд.
Российский форвард «Рейнджерс» не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом» (5:3).
В последних 5 играх на его счету 1 (0+1) балл. Всего в сезоне – 22 (5+17) очка в 20 матчах при полезности «минус 9».
Сегодня Панарин (19:01, большинства у «Рейнджерс» не было, «0») нанес 3 броска в створ ворот.
Комментарии