Панарин против «Кингс»: 3-й подряд матч без очков при 3 бросках за 19:01. У него 0+1 в последних 5 играх

Теги Рейнджерс Лос-Анджелес НХЛ Артемий Панарин Хоккей

Артемий Панарин остался без очков в 3-м матче подряд.

Российский форвард «Рейнджерс» не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом» (5:3).

В последних 5 играх на его счету 1 (0+1) балл. Всего в сезоне – 22 (5+17) очка в 20 матчах при полезности «минус 9». 

Сегодня Панарин (19:01, большинства у «Рейнджерс» не было, «0») нанес 3 броска в створ ворот. 

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