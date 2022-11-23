Ян Кузнецов забил 1-й гол в АХЛ, набрав 1+2 с «Коачеллой». У 20-летнего защитника 5 очков в 14 играх за фарм «Калгари»

забросил 1-ю шайбу в , набрав 1+2 с «Коачеллой».

Защитник «Калгари Рэнглерс» помог своей команде одержать победу в матче регулярного чемпионата (5:3). Его признали 3-й звездой встречи.

В 14 матчах сезона за фарм «Калгари» у 20-летнего россиянина 5 (1+4) очков при полезности «+2».

В прошлом сезоне игрок стал обладателем Мемориального кубка вместе с «Сент-Джоном» из юниорской лиги Квебека.