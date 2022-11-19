Аскаров отразил 32 броска из 33 в матче АХЛ с «Айовой» и стал 1-й звездой. У него 6 побед в 9 играх за фарм «Нэшвилла»

Теги Нэшвилл АХЛ Милуоки Айова Уайлд Ярослав Аскаров Егор Афанасьев Хоккей

Ярослав Аскаров отразил 32 броска из 33 в матче с «Айовой» и стал его 1-й звездой.

20-летний вратарь «Милуоки» одержал победу в игре регулярного чемпионата АХЛ против «Уайлд» (6:1). 

В 9 матчах текущего сезона за фарм «Нэшвилла» у Аскарова 6 побед и 3 поражения (2 из них – в двух первых матчах, всего 89,7% сэйвов, коэффициент надежности 2,90). 

Форвард «Эдмиралс» Егор Афанасьев сегодня остался без очков. В сезоне у него 8 (5+3) баллов в 15 играх при полезности «+5». 

 

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