Шалунов о месте «Локомотива» в таблице: «Нужно быть высоко, чтобы нас уважали и боялись. Никитин прививает психологию победителей»

поделился мыслями об игре «Локомотива» в нынешнем сезоне.

– «Локомотив» в последние пару месяцев набрал хороший ход, хотя старт чемпионата был средним. В чем удалось прибавить?

– Согласен, что в начале мы буксанули. После этого стали играть более целостно, уверенно. Тренерский штаб с нами работает каждый день, по крупицам команда перестраивается в лучшую сторону.

– Однако сейчас у вас пять поражений кряду. В чем причина?

– Мягко говоря, сыграли не так, как хотели. Тут даже оправдываться не нужно. Мы должны выходить и выигрывать. Не буду списывать эти поражения на длинный сезон – это бред, у всех одинаковый календарь.

Бывают такие периоды – либо все залетает, либо нет. Нужно пройти через эти трудности, чтобы стать еще сильнее. Необходимо больше работать и терпеть, тогда удача вернется.

– много говорит о том, что пытается привить хоккеистам философию победителей. В чем состоит эта работа?

– У нас очень много разговоров – как индивидуальных, так и командных. Он большую работу делает. Всех нюансов не буду раскрывать, поскольку это дело Игоря Валерьевича, ему о нем и рассказывать.

Да, он прививает психологию победителей. Он считает, что на любой матч нужно выходить как на последний.

– В этом сезоне Никитин часто обращается к команде через СМИ – при помощи ярких высказываний в интервью и на пресс-конференциях. Как игроки реагируют на это?

– Мне кажется, что он никогда не переходит на личности. Помню его слова после игры со СКА в Ярославле.

Любые слова Игоря Валерьевича отражаются на команде – как позитивные, так и негативные. Если он где-то снегативил, то всегда объясняет, почему так сделал. Все ребята понимают, что это из благих побуждений. Команда это принимает.

– Сейчас вы идете четвертыми на Западе. Есть ли смысл стараться подняться в регулярке как можно выше?

– От игры к игре нужно идти. Банально, но мы хотим выигрывать как можно больше матчей. А там уж как карта ляжет.

Я не люблю часто заглядывать в турнирную таблицу. Вот когда начинается плей-офф – я чувствую, что это важнейшие игры. Но, конечно, есть разница между первом местом и восьмым.

С первого места выходить в плей-офф удобнее, имеешь преимущество своей площадки. Нужно быть высоко, чтобы нас уважали и боялись, – сказал нападающий .