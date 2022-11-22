Светлов о «Сочи»: «Молодежь растет. У нас уже 9 дебютантов, лучший снайпер «Капитана» Уткин станет 10-м. Заменит Попугаева, надеемся»
Сергей Светлов заявил, что молодежь «Сочи» начала прибавлять.
– Мало кто ожидал, что на маршруте Уфа – Омск – Екатеринбург ХК «Сочи» наберет 50 процентов очков. А вы ожидали?
– В Уфе и Омске молодая команда сыграла на своем уровне, а, может, где-то даже выше его. Немного скомкали турне матчем в Екатеринбурге, но и в нем были неплохие отрезки.
В целом поездка обнадежила, команда показала определенный прогресс, видна перспектива. Насколько понимаю, по набранным очкам это было лучшее турне «Сочи» в этом сезоне.
– Что конкретно отметите?
– В этом сезоне наша команда идет на своеобразный рекорд КХЛ – у нас уже дебютировало девять молодых хоккеистов. Непосредственно в турне свои первые матчи в КХЛ провели защитники Соболевский, Новиков и Косовец, а также вратарь Плешков.
Все это хоккеисты, которые только выходят из тинейджерского возраста, причем 20-летний Егор Соболевский уже в дебюте забил свой первый гол, который позволил команде уйти в овертайм в Уфе и выиграть ту встречу.
Так что молодежь растет – и это, наверное, главный итог турне.
– 19-летний Плешков в своем дебюте взял три очка – два в Уфе и одно в Омске. Сюрприз?
– Тренерский штаб был уверен в молодом вратаре, в его психологическом состоянии, не случайно дебют Артемия мы анонсировали заранее на официальном сайте команды. Плешков показал, почему у него в «Капитане» была лучшая статистика в МХЛ. Но вся основная работа еще только начинается.
– Кто заменит Попугаева в первом звене?
– Посмотрим, есть варианты. Кстати, если говорить о линии нападения, в матче с «Локомотивом» нашу команду ждет и очередной рекорд, но и своеобразный юбилей.
– Какой?
– В главную команду вызван лучший снайпер «Капитана» Дмитрий Уткин, он станет десятым дебютантом ХК «Сочи» в этом сезоне. Интересный центрфорвард, который играет на самой дефицитной позиции и которому совсем недавно исполнилось 20 лет. Надеемся, этот молодой человек в перспективе способен заменить Попугаева не только из-за «родственной» фамилии, – сказал главный тренер «Сочи».
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