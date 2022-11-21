Андрей Мартемьянов: «Ак Барс» – очень мощная команда, играющая в атаке. «Сибирь» смогла противопоставить четкую оборону»

прокомментировал победу над со счетом 4:2.

– Тяжелый и неоднозначный матч. Сегодня встречались с очень мощной командой, играющей в атаке и достаточным количеством мастеров. Что мы смогли противопоставить им, это четкую оборону, и сыграть на контратаках.

Хорошо сработало большинство, в обороне много блокированных бросков. С коллегами пообщались, напомнило прошлогоднюю команду.

У нас десятая игра за двадцать дней, очень сложно, но спасибо парням – они бились до конца, отдали и силы, и душу победе.

Порадовали наших болельщиков, которые очень шикарно поддерживали нас, и им большое спасибо!

– Можно сказать, что из последних 5-7 матчей это была самая сложная игра? Минут 40 казалось, что «Сибирь» тяжеловата, не звенит.

– Здесь два фактора сыграло – и мы были тяжеловаты, и соперник заряжен был. Они приехали за очками. Но и нам очки тоже нужны. У нас состав урезанный, какие-то вирусы, ну и травмы тоже пошли.

– Откуда взялись эмоции на третий период?

– Парни стали более злее, стали выигрывать единоборства. Упростили игру, стали побольше бросать.

– Против звена часто выходило четвертое звено у «Сибири». Это было специальное наложение?

– Это ни в коем случае не наложение. Просто у нас люди играют – в большинстве, меньшинстве, и «пять на пять», они очень много игрового времени проводят.

Пару раз наложения очень мощные были, нужно восстанавливаться хоть как-то. Приходилось рисковать, парни из четвертого звена тоже свою лепту вносили.

Здесь уже стратегия очень непростая для тренерского штаба – дать и отдохнуть, и в то же время опытных игроков выпустить в нужный момент. Возможно, это и стрельнуло при игре в большинстве, – сказал главный тренер .