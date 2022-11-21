«Сибирь» выиграла 5 из 6 последних игр и промежуточно поднялась на 3-е место на Востоке

«Сибирь» выиграла пять из шести последних матчей.

Команда тренера обыграла «Ак Барс» (4:2) на домашнем льду в игре Фонбет чемпионата .

На этом отрезке новосибирцы уступили только «Металлургу» (2:4), а победили «Салават Юлаев» (2:1), минское «Динамо» (2:1 ОТ), СКА (3:2) и московское «Динамо» (5:3).

промежуточно поднялась на третье место в таблице Восточной конференции, поскольку до завершения игрового дня их могут опередить «Салават Юлаев» и «Адмирал», которые также проводят свои матчи.

Сейчас на счету новосибирцев 43 очка в 35 матчах.