«Сибирь» выиграла 5 из 6 последних игр и промежуточно поднялась на 3-е место на Востоке
«Сибирь» выиграла пять из шести последних матчей.
Команда тренера Андрея Мартемьянова обыграла «Ак Барс» (4:2) на домашнем льду в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
На этом отрезке новосибирцы уступили только «Металлургу» (2:4), а победили «Салават Юлаев» (2:1), минское «Динамо» (2:1 ОТ), СКА (3:2) и московское «Динамо» (5:3).
«Сибирь» промежуточно поднялась на третье место в таблице Восточной конференции, поскольку до завершения игрового дня их могут опередить «Салават Юлаев» и «Адмирал», которые также проводят свои матчи.
Сейчас на счету новосибирцев 43 очка в 35 матчах.
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