«Вашингтон» отправил Макмайкла в АХЛ. У 21-летнего форварда 0 очков в 6 матчах

перевел в состав команды .

21-летний нападающий присоединится к клубу .

В нынешнем сезоне канадский форвард сыграл 6 матчей и не набрал результативных баллов при показателе полезности «минус 5». Его среднее игровое время – 08:51.

«Кэпиталс» задрафтовали Макмайкла в первом раунде в 2019 году под общим 25-м номером.

Весь прошлый сезон нападающий провел в основном составе «Вашингтона». Макмайкл не играл в АХЛ с сезона-2020/21.