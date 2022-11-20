«Вашингтон» отправил Макмайкла в АХЛ. У 21-летнего форварда 0 очков в 6 матчах
«Вашингтон» перевел Коннора Макмайкла в состав команды АХЛ.
21-летний нападающий присоединится к клубу «Херши».
В нынешнем сезоне НХЛ канадский форвард сыграл 6 матчей и не набрал результативных баллов при показателе полезности «минус 5». Его среднее игровое время – 08:51.
«Кэпиталс» задрафтовали Макмайкла в первом раунде в 2019 году под общим 25-м номером.
Весь прошлый сезон нападающий провел в основном составе «Вашингтона». Макмайкл не играл в АХЛ с сезона-2020/21.
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