Панарин остался без очков и бросков в створ во 2-м матче подряд. У него 0+1 в 4 последних играх

остался без очков и бросков в створ во 2-м матче подряд.

Российский форвард не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата с (2:1).

В последних 4 играх на его счету 1 (0+1) балл. Всего в сезоне – 22 (5+17) очка в 19 играх при полезности «минус 9».

Сегодня Панарин (19:02, 4:56 – в большинстве, «0») применил 1 силовой прием, допустил 2 потери и сделал 1 перехват.