Айэленд про 3:5 с «Динамо»: «Понравилась игра. Некоторые ребята еще узнают о культуре команды, которую мы пытаемся строить»

Главный тренер подвел итоги матча с (3:5).

«Мне понравилась эта игра. Мы провели два хороших матча, проявили силу духа в них. Старались, боролись, провели матч упорно. Шайбы, которые пропустили в меньшинстве, были досадными. Сегодня нам стоило создавать больше возможностей, больше бросать. Поработаем над этим.

Некоторые из ребят все еще узнают о культуре команды, которую мы пытаемся строить. Некоторым стоит поработать над тем, чтобы выполнять функции своих игровых ролей.

Иногда не стоит делать лучшие передачи, а просто бросать – как сегодня сделал Алекс Рич, который просто бросил и шайба вошла в ворота. Команда растет и развивается, это не может не радовать. Да, что-то еще не получается, но надо научиться чему-то из этих ошибок», – сказал Грег Айэленд.