Мартемьянов о 2:1 с «Салаватом»: «Не считаю, что у них есть слабые места. Разобрали их раскат»
Андрей Мартемьянов прокомментировал победу «Сибири» над «Салаватом Юлаевым».
Клуб из Новосибирска выиграл в гостевом матче Фонбет чемпионата КХЛ – 2:1.
– В прошлом году сыграли семь матчей против «Салавата», у них не многое изменилось. Разобрали их раскат, посчитали, что лучше сыграть активнее.
– Во многом успех команды из-за вклада вратаря. Вклад вратаря был.
– Мы побеждаем и проигрываем всей командой.
– В этом сезоне собираетесь за кубком?
– Надо сначала в плей-офф попасть. Идем от матча к матчу, ближе к весне можно о чем-то думать. Сейчас может быть полоса неудач.
– В чем слабые места «Салавата»?
– Я не знаю. Даже если знаю, то не скажу. Это хорошая команда, с поставленной игрой и опытными ребятами. Не считаю, что у них есть слабые места, – сказал главный тренер «Сибири».
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