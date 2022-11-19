Мартемьянов о 2:1 с «Салаватом»: «Не считаю, что у них есть слабые места. Разобрали их раскат»

прокомментировал победу «Сибири» над .

Клуб из Новосибирска выиграл в гостевом матче Фонбет чемпионата – 2:1.

– В прошлом году сыграли семь матчей против «Салавата», у них не многое изменилось. Разобрали их раскат, посчитали, что лучше сыграть активнее.

– Во многом успех команды из-за вклада вратаря. Вклад вратаря был.

– Мы побеждаем и проигрываем всей командой.

– В этом сезоне собираетесь за кубком?

– Надо сначала в плей-офф попасть. Идем от матча к матчу, ближе к весне можно о чем-то думать. Сейчас может быть полоса неудач.

– В чем слабые места «Салавата»?

– Я не знаю. Даже если знаю, то не скажу. Это хорошая команда, с поставленной игрой и опытными ребятами. Не считаю, что у них есть слабые места, – сказал главный тренер .