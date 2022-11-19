«Стыдно за поражение от ЦСКА! Ненавижу проигрывать. Мне по барабану, чем шайбу отбивать». Вратарь «Спартака» Красиков после 2:4 в дерби

заявил, что ему стыдно за поражение «Спартака» от ЦСКА в дерби.

Армейцы обыграли красно-белых в Фонбет Чемпионате КХЛ – 4:2.

– Алексей, несмотря на поражение, к вам претензий нет. Хороший получился матч.

– Я так не считаю. Ненавижу проигрывать. Раз проиграли, значит, недостаточно хорошо сыграл.

– При первом голе шайба мало того, что попала в «девятку», сперва она тюкнула вас в маску.

– Да, он бросил в очень хорошую зону. Перед этим был быстрый пас, пришлось перемещаться. Но я успел подстроиться, дотянулся до шайбы ловушкой, потом пытался головой ее еще отбить. Но так шайбу и не вытащил.

– То есть вы голову специально под шайбу подставляли?

– Я готов ее отбивать чем угодно, мне по барабану. Шлем на голове есть. Ушибы и переломы заживут, а вот гол — не вернешь. В конце концов, это наша работа. Есть профессии куда более опасные, а люди там ничего не боятся. Далеко за примерами ходить не надо.

– Бывают поражения за которые не стыдно. Этот матч из этой серии?

– А мне стыдно за поражение от ЦСКА! Видели, сколько болельщиков на трибунах? Перед ними стыдно проигрывать в дерби. Ненавижу проигрывать. Буду еще больше над собой работать, – сказал вратарь .

Дерби ЦСКА – «Спартак» в хоккее угасает – трибуны полупустые. А еще недавно было популярным, как и футбольное