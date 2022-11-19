Юрзинов о КХЛ: «Сегодня в России – роскошный хоккей! Везде праздник, прекращайте ругань!»

заявил, что в России сейчас роскошный хоккей и надо прекратить его ругать.

– Ваша очередная командировка в СКА недавно завершилась, судя по телетрансляциям, в Санкт-Петербурге вы получили массу эмоций. Это так?

– Послушайте, прежде всего я попросил бы наше спортивное сообщество перестать ругать российский хоккей. Судя по прессе, в этом сезоне стало едва ли не модным атаковать наших игроков, выискивать какие-то недостатки. Когда был за пределами России, это бросалось в глаза.

Но, приехав в Санкт-Петербург и побывав на многих матчах, позволю себе с критиками категорически не согласиться. Если говорить об атмосфере, то, что увидел в «Ледовом дворце», поразило – в Европе даже лучшие клубы Финляндии или Швейцарии на такой уровень организации хоккейного зрелища не выходят. Очень понравился и уровень самой игры, многие клубы сделали в этом сезоне большой шаг вперед.

Поверьте, сегодня в России – роскошный хоккей!

– Интересны детали.

– Обратите внимание, как в ряде команд КХЛ растет молодежь. В том же Санкт-Петербурге работает целый конвейер из армейских клубов, а народ приходит поболеть не только за СКА, но и за «Неву», за «1946-х», за «варягов». Именно на этом фундаменте строится лидерство Питера в регулярном чемпионате.

А вы посмотрите последний матч СКА против . Казань и в молодежном факторе постаралась не отстать, вклад Сафонова, Воронкова и Ко в победу был очень весомым. А каким мы увидели Радулова – таким как в самые лучшие годы! И все это на фоне переполненных трибун.

Та же картина – в Омске, Уфе, Новосибирске, на Дальнем Востоке. Везде праздник хоккея! Так что прекращайте ругань! – призвал трехкратный олимпийский чемпион и советник главного тренера СКА.

Дерби ЦСКА – «Спартак» в хоккее угасает – трибуны полупустые. А еще недавно было популярным, как и футбольное