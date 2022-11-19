Вратарь «Баффало» Комри выбыл на несколько недель из-за травмы. Клуб вызвал Луукконена из АХЛ

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Вратарь «Баффало» Эрик Комри выбыл на несколько недель из-за травмы.

27-летний голкипер получил повреждение нижней части тела в матче с «Оттавой» в среду. Защитник «Сэйбрс» Расмус Далин толкнул на него форварда «Сенаторс» Матье Жозефа. 

В текущем сезоне Комри провел в НХЛ 11 матчей (88,7%, коэффициент надежности 3,63). 

Клуб уже вызвал из АХЛ 23-летнего финского вратаря Юкко Пекку Луукконена (6 побед в 9 матчах, 89,8%, 3,07). В прошлом сезоне на его счету 9 матчей в НХЛ (91,7%, 2,74). 

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