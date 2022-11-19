Оутс о Кучерове: «Он показывает профессионализм каждый день. Всегда идет к совершенству»

высказался о форварде .

– У вас была неплохая карьера главного тренера в . Почему вы решили стать индивидуальным тренером хоккеистов?

— Мне в самом деле очень нравилось работать тренером в НХЛ. Когда меня уволили из «Вашингтона» в 2014 году, снова ждал своего шанса, проходил разные собеседования. По ходу дела ко мне обратились несколько моих игроков. Они попросили позаниматься с ними в межсезонье. Я согласился, и мне очень понравилась эта работа. Так и решил открыть свой бизнес в этом направлении.

— В чем Кучеров прибавил, занимаясь с вами?

— Никто не совершенен, но Никита — это тот человек, который всегда идет к совершенству. Очевидно, что к тому же самому стремятся многие хоккеисты. Ты усиленно работаешь, чтобы попасть в эту лигу.

И ты должен продолжать работать. Нельзя стоять на месте. Ты становишься старше, получаешь травмы. Нужно преодолевать все препятствия, которые появляются на твоем пути. Это и называется — быть профессионалом своего дела.

Что мне нравится больше всего в Никите — это то, что он показывает профессионализм каждый день. Он постоянно работает над своей игрой, над каждой деталью, старается усовершенствовать каждый аспект игры — что и отличает лучших из лучших от остальных, – сказал экс-тренер «Вашингтона».