Гришин после 2:4 с ЦСКА: «Постепенно у «Спартака» будут движение вперед и результат»

Главный тренер подвел итоги матча с (2:4).

«Противник у нас сегодня был очень серьезный, мощный. У нас команда была молодая, все ребята молодые. Это не оправдание, ребята играли хорошо, бились, но было тяжело. Пытались держаться и действовать в том направлении, в котором мы собираемся играть. Где-то получалось, где-то – нет, но ребята поверили в то, о чем мы с ними говорили. Постепенно у нас будут движение вперед и результат.

Почему ворота в матчах против ЦСКА защищает Красиков? Мы учитывали его характер и амбиции, но вышло так, что Патрик [Рыбар] провел два матча, решили дать ему отдохнуть. Алексей сыграл прилично, но полевые игроки должны были побольше помогать. Это поправим со временем. Третья и четвертая шайба, например.

Да, были ошибки. Но без ошибок не бывает. Ошибаются все, без этого было бы неинтересно», – сказал Игорь Гришин.