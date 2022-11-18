Давыдов о «Динамо» и 5 поражениях подряд: «Беспокойство есть. Команде нужны лидеры – такие, каким был Шипачев»

считает, что не хватает лидеров в атаке, каким был Шипачев.

– Вчера «Динамо» второй раз за 10 дней уступило «Адмиралу» и вновь со счетом 1:2. Это уже пятое кряду поражение бело-голубых. В Петровском парке – кризис?

– Диагнозы ставить рано, но беспокойство уже есть. Помню, как год назад родной клуб выдал рекордный сентябрь, а потом пошел длительный спад. Очень не хочется, чтобы в этом сезоне история повторилась.

– А может?

– Все зависит от тренерского штаба. Леша (главный тренер – прим. Sports.ru) не раз говорил, что урок прошлого сезона выучен, работа над ошибками проведена. Остается ему верить.

– В чем видите проблему?

– Команде нужны лидеры – такие, каким в последние годы был . Хоккеисты такого уровня создают голы из ничего, это и есть мастерство. Вчера в матче «Ак Барс» – СКА мы его увидели в исполнении Радулова и Гусева, оба забивали голы гроссмейстерские, классные.

Такие голы для нынешнего «Динамо» – большая редкость, – сказал трехкратный олимпийский чемпион.