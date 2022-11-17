«Сочи» обменял 18-летнего Мойсевича в СКА. Белорусский вратарь перед переходом отразил 45 из 45 бросков в игре против «СКА-Варягов»

и СКА совершили обмен с участием трех хоккеистов.

В систему клуба из Санкт-Петербурга перешел 18-летний белорусский голкипер Павел Мойсевич. В этом сезоне он провел пять матчей за «Капитан», пропуская в среднем 3,04 шайбы и отражая 92,3% бросков. На его счету также два шатаута.

13 ноября Мойсевич отразил все 45 бросков в матче против «СКА-Варягов» (4:0).

В систему «Сочи» переходят вратарь Павел Ромашкин и защитник Никита Димитров.

20-летний Ромашкин выступал за «СКА-1946» в чемпионате МХЛ и «СКА-Неву» в чемпионате ВХЛ. В текущем сезоне он провел четыре матча в составе «СКА-Невы», пропуская в среднем 3,73 шайбы и отражая 86,8% бросков.

19-летний Димитров играл за команду «СКА-Варяги» в . В нынешнем сезоне принял участие в 19 встречах регулярного чемпионата и набрал 5 (1+4) очков при показателе полезности «минус 2».