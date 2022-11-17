Тренер «Ак Барса» Бабенко о матче со СКА: «Мы неудовлетворены турнирным положением. Будем стараться сыграть как можно правильнее, на результат»

Тренер «Ак Барса» поделился ожиданиями от матча против .

Игра состоится сегодня, 17 ноября. Начало – в 19:30 по московскому времени.

– За счет чего сегодня может дать бой СКА?

– Полная концентрация начиная с первых минут. Постоянно говорим об этом, нам надо улучшать свою игру в первом периоде. Нельзя отдавать сопернику инициативу.

Домашний лед, полные трибуны, поэтому нужно стараться играть первым номером в атаке, а если соперник завладеет шайбой, то строить плотную оборону.

– Сегодня не сыграют и ?

– Галиев не сыграет, Лукоянов в составе.

– Есть какая-то нервозность в команде по поводу этой игры?

– Здесь не нервозность – мы совершенно неудовлетворены своим турнирным положением. Будем стараться сыграть как можно правильнее, на результат, – сказал .