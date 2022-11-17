Тренер «Ак Барса» Бабенко о матче со СКА: «Мы неудовлетворены турнирным положением. Будем стараться сыграть как можно правильнее, на результат»

Теги Ак Барс СКА Юрий Бабенко КХЛ Станислав Галиев Артем Лукоянов Хоккей

Тренер «Ак Барса» поделился ожиданиями от матча против СКА.

Игра состоится сегодня, 17 ноября. Начало – в 19:30 по московскому времени.

– За счет чего «Ак Барс» сегодня может дать бой СКА?

– Полная концентрация начиная с первых минут. Постоянно говорим об этом, нам надо улучшать свою игру в первом периоде. Нельзя отдавать сопернику инициативу.

Домашний лед, полные трибуны, поэтому нужно стараться играть первым номером в атаке, а если соперник завладеет шайбой, то строить плотную оборону.

– Сегодня не сыграют Станислав Галиев и Артем Лукоянов?

– Галиев не сыграет, Лукоянов в составе.

– Есть какая-то нервозность в команде по поводу этой игры?

– Здесь не нервозность – мы совершенно неудовлетворены своим турнирным положением. Будем стараться сыграть как можно правильнее, на результат, – сказал Юрий Бабенко.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные