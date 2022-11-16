Вратарь «Коламбуса» Тарасов об операции: «Если бы не сделал, могли быть проблемы. Сейчас чувствую себя отлично. Не хватает игрового тонуса»

Вратарь рассказал о восстановлении после операции.

Прошлой зимой 23-летний голкипер перенес операцию на бедре, из-за которой полностью пропустил вторую половину сезона-2021/22.

– У вас есть еще ощущение, что не находитесь в оптимальной форме после операции?

– С физикой проблем нет, я хорошо поработал летом и чувствую себя отлично. Психологически тоже в порядке, у меня был подобный опыт, когда я пропускал целый год. Не хватает игрового тонуса, нужно вспомнить, как действовать в тех или иных ситуациях.

– Вы говорили, что восстановление после травмы и операции, которую получили в январе, было непростым. Что было самым сложным?

– Больше с психологической точки зрения было тяжело, сложно было принять, что пропускаю часть сезона. Постарался как можно быстрее отогнать эти мысли. Сначала, конечно, непросто было смотреть, что ребята тренируются и играют, а я лечусь. Хорошо, что хоть не старт сезона был.

– Операции на бедре нельзя было избежать?

– Если бы я ее не сделал, в дальнейшем могли возникнуть проблемы.

– Сложно ли проходила реабилитация?

– Нет, она началась почти сразу. Доктор, который делал операцию, дал бумаги, в которых были пошаговые упражнения и процедуры, которые надо делать. Использовал специальный аппарат, который разрабатывал мне ногу после операции. Сначала проходил реабилитацию в Кливленде, так как был оплачен апартамент, и ездил на арену здесь к докторам. Где-то через месяц перебрались в Коламбус, и продолжил восстановление там.

– Через сколько после операции вышли на лед?

– Операция была в феврале, а вышел на лед я в июне, сначала катался без формы. После такой паузы было, конечно, непривычно встать на коньки, но быстро все вспомнил, – сказал Тарасов.