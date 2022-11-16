Бобровский о победе над «Вашингтоном» после 3 игр в запасе: «Я хорошо видел шайбу, ребята мне очень в этом помогли»
Сергей Бобровский высказался о победе над «Вашингтоном» после 3 игр в запасе.
Российский вратарь отбил 41 бросок из 43 в матче регулярного чемпионата НХЛ между «Флоридой» и «Кэпиталс» (5:2).
«Чувствовал себя отлично. Хорошо видел шайбу. Ребята мне очень в этом помогли, расчищали пространство перед воротами.
«Кэпиталс» хороши в атаке, у них хорошая команда. Мы их уважаем. Это два очень важных очка», – сказал Бобровский после игры.
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