Кузьменко остался без очков в 4-м матче подряд. У него 1 бросок и 1 перехват за 11:06 с «Баффало»

остался без очков в 4-м матче подряд.

Форвард вернулся в состав команды и сыграл против (5:4) в регулярном чемпионате . Матч с «Бостоном» россиянин пропускал по решению тренера.

В 16 играх сезона у Кузьменко 11 (7+4) очков при полезности «0».

Сегодня нападающий получил 11 минут 6 секунд игрового времени (0:16 – в большинстве). Он нанес 1 бросок в створ и сделал 1 перехват.