Кузьменко остался без очков в 4-м матче подряд. У него 1 бросок и 1 перехват за 11:06 с «Баффало»
Андрей Кузьменко остался без очков в 4-м матче подряд.
Форвард «Ванкувера» вернулся в состав команды и сыграл против «Баффало» (5:4) в регулярном чемпионате НХЛ. Матч с «Бостоном» россиянин пропускал по решению тренера.
В 16 играх сезона у Кузьменко 11 (7+4) очков при полезности «0».
Сегодня нападающий получил 11 минут 6 секунд игрового времени (0:16 – в большинстве). Он нанес 1 бросок в створ и сделал 1 перехват.
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