Кузьменко не сыграл с «Бостоном» по решению Будро. Форвард провел 9 минут на льду в прошлом матче с «Торонто»
Андрей Кузьменко остался в запасе впервые в карьере в НХЛ.
Нападающий «Ванкувера» пропустил игру регулярного чемпионата против «Бостона» (2:5) по решению главного тренера команды Брюса Будро.
Россиянин выходил на разминку перед матчем, но участие в игре не принял.
В предыдущим матче с «Торонто» (2:3) Кузьменко не отметился результативными действиями и получил наименьшее игровое время в этом сезоне – 09:27.
Журналист Sportsnet Иэн Макинтайр отметил, что Кузьменко принял несколько неправильных решений при игре в обороне, которые приводили в голевым моментам для «Торонто».
Российский форвард набрал 11 (7+4) очков в 15 матчах нынешнего регулярного чемпионата НХЛ.
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