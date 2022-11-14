Кузьменко не сыграл с «Бостоном» по решению Будро. Форвард провел 9 минут на льду в прошлом матче с «Торонто»

остался в запасе впервые в карьере в НХЛ.

Нападающий пропустил игру регулярного чемпионата против (2:5) по решению главного тренера команды Брюса Будро.

Россиянин выходил на разминку перед матчем, но участие в игре не принял.

В предыдущим матче с (2:3) Кузьменко не отметился результативными действиями и получил наименьшее игровое время в этом сезоне – 09:27.

Журналист Sportsnet Иэн Макинтайр отметил, что Кузьменко принял несколько неправильных решений при игре в обороне, которые приводили в голевым моментам для «Торонто».

Российский форвард набрал 11 (7+4) очков в 15 матчах нынешнего регулярного чемпионата .