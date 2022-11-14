20-летний Плешков сыграет в воротах «Сочи» в игре с «Салаватом». Третьяку предложен план по восстановлению и тренировочной работе

Сергей Светлов сообщил, что Артемий Плешков сыграет в воротах «Сочи» в следующем матче.

– Настроение у молодой команды боевое. Нас ждут в гости лидеры Востока – «Салават Юлаев», и . Это одно из самых интересных и напряженных турне в КХЛ, проверим свои силы.

– Что вас волнует перед этими матчами?

– Есть новости по вратарской линии. Травмированного Михаила Бердина в ближайшие недели, к сожалению, не увидим.

Уже 20 матчей чемпионата провел , он идет по рекордному для себя графику в плане нагрузки – примерно на 50 игр за сезон. Беспокоит, что нагрузка на Третьяка очень высокая, нужно его немного поберечь, чтобы игрок не надломился.

С нашим тренером вратарей Олегом Ромашко и самим Максимом провели небольшую летучку, предложили ему специальный план по восстановлению и тренировочной работе.

Помимо Третьяка взяли в поездку совсем молодых голкиперов – воспитанника нашей клубной системы Артемия Плешкова и недавно арендованного у «Трактора» Вячеслава Бутееца.

– Нет опасений ехать в тяжёлое турне с такой экспериментальной бригадой и бросать ее под «восточные танки», в частности, под разозленный , который только накануне завершил серию из 11 матчей с очками?

– Другого выхода нет. Поездку откроет Плешков В Уфе будет его полноценный дебют в КХЛ в составе, наверное, самой молодой бригады КХЛ вместе с Бутеецом.

В Молодежной лиге в нашем фарм-клубе из Ступино у Артемия был лучший процент отраженных бросков среди всех вратарей МХЛ, пора делать новый шаг.

Рассчитываем, что и команда, и болельщики поддержат перспективного вратаря, который две недели назад отметил 20-летие и уже приглашен на «Кубок Вызова». Верим в молодежь, в будущее команды, – сказал главный тренер .