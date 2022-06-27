Братья Седины, Альфредссон и Луонго вошли в Зал хоккейной славы

Три шведских хоккеиста введены в Зал хоккейной славы.

Новыми членами Зала станут шведские нападающие , и .

Братья Седины провели все 17 сезонов в НХЛ в составе «Ванкувера».

Хенрик был капитаном «Кэнакс» с 2010 по 2018 год. Он набрал 1070 (240+830) очков в 1330 матчах в НХЛ. В сезоне-2009/10 швед выиграл приз «Арт Росс Трофи», став самым результативным игроком регулярного чемпионата (112 очков).

Даниэль записал на свой счет 1041 (393+648) балл за результативность в 1306 играх в НХЛ. В сезоне-2010/11 он получил награду «Арт Росс Трофи», став самым результативным игроком регулярного чемпионата (104 очков).

Альфредссон был выбран «Оттавой» в шестом раунде драфта НХЛ-1994 под общим 133-м номером. В своем первом сезоне в НХЛ он выиграл приз «Колдер Трофи» как лучший новичок сезона, набрав 61 балл в 82 матчах. Всего в лиге швед записал на свой счет 1157 (444+713) очков в 1246 играх.

Кроме того, в Зал хоккейной славы будет включен . Канадский вратарь провел 18 сезонов (1045 матчей) в НХЛ, играя за «Айлендерс», «Флориду» и .