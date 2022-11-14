Михаил Мальцев: «США надоедают за сезон, вряд ли останусь жить. Не хватает банально с кассиршей в «Пятерочке» пообщаться, злости, обид»

заявил, что вряд ли останется жить в США после карьеры в .

– Как-то говорили, что не поехали на сбор в Аспен, типа там скучно, тренеры обычные. Получается, в России специалисты по физподготовке сильнее?

– И это тоже. Но и то, что просто не хочу в США проводить сборы, мне лучше в России. За сезон мне надоедает Америка.

– От чего вы устаете в Америке?

– Нет своих людей. Я, конечно, привык, но мне не хватает русских людей, языка.

– Общаетесь только с ребятами из команды?

– Есть друг в Денвере, сын Алексея Гусарова, который играл в «Колорадо». Там довольно много русских, есть русская баня. Машину брал у армянина.

– Тоскуете по близким друзьям и семье?

– Да, по ним. Не хватает даже банально в нашу «Пятерочку» зайти и с кассиршей пообщаться. В Америке все люди добрые и улыбаются. Иногда не хватает злости, обид. К жизни в США надо привыкнуть.

– Американский менталитет все-таки не приняли?

– Не могу сказать, что принял. Я просто привык. В первый год в Америке мне было очень тяжело, сейчас стало гораздо лучше, уже не так сильно скучаю по России. Но вряд ли по окончании карьеры останусь тут жить, – сказал нападающий .