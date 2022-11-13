Мичков о поездке со СКА на Дальний Восток: «Перелет не так сложно дался. Были компрессионные штаны, носки, с ними полегче»

рассказал о своем самочувствии после поездки со СКА на Дальний Восток.

Питерская команда проиграла три матча подряд на выезде – «Адмиралу» (1:3), «Амуру» (1:2) и «Сибири» (2:3).

13 ноября Мичков сыграл за молодежную сборную России в матче Кубка Будущего против команды Казахстана (6:1).

– Какое у вас физическое состояние? Вы только что прилетели с Дальнего Востока – и сразу на лед.

– Сейчас был для меня непростой выезд, потому что Владивосток, Хабаровск, Новосибирск.

Но если тебя ставят в состав, ты должен выкладываться на 100%, играть по максимуму. Потому что приходят болельщики, и для них ты всегда должен быть готов на 100%. Надо показывать свой лучший хоккей.

И потом, если что‑то пойдет не так, ты никому не докажешь, что выезд был тяжелым. Всем без разницы. Ты должен выходить на каждую игру – и играть для болельщиков, за страну, для себя, на команду.

– Это ваш первый выезд на Дальний Восток?

– Нет, раньше был с молодежной командой.

– Как нужно себя готовить к таким поездкам?

– Да на самом деле, перелет не так сложно дался. Потому что персонал команды все для этого подготовил.

Были специальные компрессионные штаны, носки, с ними полегче было переносить перелет. При этом мы жили по московскому времени, поэтому особо разницы не было, – сказал нападающий СКА.

Ротенберг о поражениях СКА: «Никакого спада, 20 часов в самолете, затекают ноги. Наш главный козырь – скорость, но когда ноги не бегут...»