Либор Шулак: «Адмиралу» надо следовать системе тренерского штаба. У СКА ежегодно сильный состав, тем важнее победа над ними»
Либор Шулак дал комментарий по поводу игры «Адмирала» в этом сезоне.
– Пятая победа подряд, плюс «Адмирал» не проигрывает 12 матчей кряду в основное время. В чем секрет успеха и насколько велика роль тренерского штаба?
– Команда сыгрывается, притираемся друг к другу, сплачиваемся. Играем за счет своих сильных сторон.
Нам надо продолжать в том же духе – диктовать свои условия. Надо следовать системе, которую нам ставит тренерский штаб. Не отходить от своего хоккея, в который мы можем и должны играть.
– «Спорт-Экспресс» провел опрос, где генменеджеры назвали СКА главным фаворитом сезона. Что скажете об этой команде, которую недавно обыграли дома 3:1? СКА действительно главный претендент?
– На мой взгляд, у СКА по-настоящему классная команда. Время покажет, как у них сложится сезон.
Вообще у них ежегодно сильный состав, показывающий качественный хоккей. Тем важнее наша недавняя победа над ними. Так что скажу на правах капитана, что горжусь своей командой, – сказал защитник «Адмирала».
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