Тамбиев о Шулаке: «Ездил к Либору в Чехию, убедил отыграть сезон за «Адмирал». Сказал ему: «У нас есть капитан»

рассказал о том, как работал над привлечением легионеров.

– Как удалось привезти пятерку легионеров? Учитывая, что на рынке с иностранцами беда, на Дальний Восток тоже проблемно привезти хоккеиста.

– Генеральный директор клуба Алексей Ан, спортивный директор Вадим Аверкин, мы все сработали. Изначально запланировали, что должно быть пять легионеров. Я бы не отказался от ряда российских игроков, которые играют в других командах, но вы ведь понимаете, что нелегко привезти их в «Адмирал». Изначально знали, что нужно именно пять иностранцев, чтобы заполнить нам недостающие вакансии. Мы начали искать их с марта месяца, просматривали много кандидатов.

Удалось договориться с Елисеевым. К Шулаку я ездил в Чехию. В Остраве мы с ним встречались лично. Убедил его, чтобы отыграл сезон за «Адмирал». Он отреагировал положительно. После этого сказал ему: «Значит, у нас есть капитан на следующий год». Криштофа отметил на чемпионате мира, он играл за Словакию в первом звене.

Колби Уильямса просматривали вместе с Андреем Банадой – он отвечает за защитников у меня. Нам нужен был оборонец в пару к Шулаку. Мозик отказался ехать в Россию, поэтому нам нужен был к Либору «домосед», чтобы для Шулака были немного развязаны руки, потому что он – подключающийся защитник. Червены я набрал, и мы пообщались. Он собирался ехать в Россию, но только в другой клуб. Переговорив с ним, он выбрал «Адмирал». Вот такая история. Так всех и собрали. Кого-то убедили, с кем-то встретились. Они все к августу приехали, влились в команду.

– Не было опасений, что кто-то из легионеров может «слететь», отказаться ехать в Россию в последний момент?

– Были. Вот история с Елисеевым. Он сыграл только две игры всего, а остальное время тренировался. Конечно, настроения ему это не добавляло. Мы не могли наиграть легионерское звено в большинстве. Человек весь август не играл, а только тренировался. Не знали до последнего – сможет ли он выступать.

Буквально за три часа до игры с «Куньлунем» второго сентября пришла новость, что Елисеева допустили. С Николаем была сложная ситуация. А по поводу остальных… Был уверен только за Либора, что он точно приедет. С другими – сложнее, но они приехали, играют, довольны всем, – сказал главный тренер клуба из Владивостока.