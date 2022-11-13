Бабенко об игре «Ак Барса»: «Договорились немного поменять зону обороны. Не устраивало то, что там происходило в последних играх»
Юрий Бабенко сказал, что штаб «Ак Барса» не устраивает игра команды в зоне обороны.
В двух последних матчах казанцы пропустили 10 шайб, проиграв «Нефтехимику» (3:4 ОТ) и «Торпедо» (4:6). Сегодня клуб сыграет с «Авангардом».
– Последние сезоны «Авангард» – один из главных раздражителей для «Ак Барса». Какого матча нам ждать сегодня?
– Соперник сейчас на ходу, неплохо играет. Разобрали игру «Авангарда», разобрали моменты, в которых нам надо быть собраннее.
Договорились немного поменять зону обороны, потому что нас не устраивало то, что происходило в своей зоне в последних играх. Выражаем надежду на изменения в этом компоненте сегодня.
– Что делать с чередой неудачных первых периодов?
– Мы смотрим, анализируем, немного поменяли предыгровую разминку – затронули некоторые нюансы в расписании и ледовой подготовке, – сказал тренер казанского клуба.
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