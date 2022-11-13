Бабенко об игре «Ак Барса»: «Договорились немного поменять зону обороны. Не устраивало то, что там происходило в последних играх»

сказал, что штаб «Ак Барса» не устраивает игра команды в зоне обороны.

В двух последних матчах казанцы пропустили 10 шайб, проиграв «Нефтехимику» (3:4 ОТ) и «Торпедо» (4:6). Сегодня клуб сыграет с .

– Последние сезоны «Авангард» – один из главных раздражителей для . Какого матча нам ждать сегодня?

– Соперник сейчас на ходу, неплохо играет. Разобрали игру «Авангарда», разобрали моменты, в которых нам надо быть собраннее.

Договорились немного поменять зону обороны, потому что нас не устраивало то, что происходило в своей зоне в последних играх. Выражаем надежду на изменения в этом компоненте сегодня.

– Что делать с чередой неудачных первых периодов?

– Мы смотрим, анализируем, немного поменяли предыгровую разминку – затронули некоторые нюансы в расписании и ледовой подготовке, – сказал тренер казанского клуба.